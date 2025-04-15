Бьорн Борг: мой сын сказал мне, что я ничего не понимаю в теннисе

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг рассказал о взаимоотношениях с 21-летним сыном Лео, 496-й ракеткой мира.

— Лео никогда не смотрел матчи с моим участием. Он начал заниматься спортом, играл в футбол, хоккей, во что угодно. Мы с женой думали, что он будет играть в футбол, а не в теннис, потому что его будут сравнивать со мной и тому подобное. Так что он много играл в футбол, и мы были очень счастливы. Но однажды он сказал нам, что хочет поиграть в теннис. И так всё и началось. Да, может, это проблема, что его сравнивают со мной или с кем-то ещё, но теннис ему нравится, он счастлив. Он много путешествует. Я сказал ему: «Ты всегда можешь прийти ко мне и спросить что угодно». А мой сын говорит мне: «Ты ничего не понимаешь в теннисе». «Хорошо, большое спасибо. Но когда захочешь, ты можешь приходить ко мне». У него хорошая команда, которая путешествует с ним. И я всегда рядом, когда он хочет или нуждается во мне, — приводит слова Борга-старшего Mundo Deportivo.

Лео Борг — победитель юниорского турнира категории ITF в Порту-Алегри (Бразилия). Он также проходил квалификацию и участвовал в юниорском Уимблдоне — 2021.