«Не позволяет функционировать в жизни». Анастасия Потапова раскрыла подробности травмы

38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова раскрыла подробности травмы, из-за которой была вынуждена сняться с грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Очень жаль сниматься со Штутгарта… к сожалению, у меня скопилось большое количество жидкости в левой кисти, которое не позволяет мне функционировать даже в жизни. Сегодня приняли решение выкачивать эту жидкость, что должно мне позволить вовремя восстановиться перед Мадридом», — написала Потапова в своём телеграм-канале.

Во втором круге Потапова должна была сыграть с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко.