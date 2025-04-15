Бьорн Борг — о своём поведении на корте: меня отстраняли от тенниса на шесть месяцев

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг рассказал о своём недисциплинированном поведении в начале спортивной карьеры.

— Когда я был молод, я очень плохо себя вёл на корте — обманывал, ругался матом, бросал ракетки. Мой клуб отстранил меня на шесть месяцев, в течение которых я не мог играть. Когда я вернулся в теннис, я ничего не сказал, потому что хотел играть. Я не хотел, чтобы меня снова отстранили. Я думаю, в этом причина перемен.

У всех игроков есть эмоции, чувства. Меня отстранили, я всё еще чувствовал огонь внутри, но я хотел играть, — приводит слова Борга Mundo Deportivo.

68-летний Борг — шестикратный победитель Открытого чемпионата Франции и пятикратный чемпион Уимблдона в одиночном разряде, трёхкратный победитель итоговых турниров туров Гран-при и World Championship Tennis, обладатель Кубка Дэвиса (1975) в составе сборной Швеции. Член Международного зала теннисной славы с 1987 года.