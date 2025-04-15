Борг ответил, не обижен ли он на Надаля за то, что испанец побил все его рекорды на грунте

Бывший теннисист экс первая ракетка мира швед Бьорн Борг рассказал о своём отношении к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю.

— Мы стоим перед кортом Рафы Надаля. Не обижены ли Вы, что он отнял у вас все рекорды, которые были на грунте и на «Ролан Гаррос», будучи легендой?

— Рафа — король тенниса, король грунтовых кортов. Он мой хороший друг. Я люблю Рафу. Он невероятный человек. Он побил много рекордов, но он больше человек, и то, что он сделал для этого вида спорта, то, что он сделал для тенниса во всём мире, — это потрясающе. Мы все любим Рафу, — приводит слова Борга-старшего Mundo Deportivo.

68-летний Борг — шестикратный победитель Открытого чемпионата Франции. Рафаэль Надаль 14 раз побеждал на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде (рекорд по победам на одном турнире «Большого шлема» в одиночном разряде).