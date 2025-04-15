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Борг ответил, не обижен ли он на Надаля за то, что испанец побил все его рекорды на грунте

Борг ответил, не обижен ли он на Надаля за то, что испанец побил все его рекорды на грунте
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Бывший теннисист экс первая ракетка мира швед Бьорн Борг рассказал о своём отношении к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю.

— Мы стоим перед кортом Рафы Надаля. Не обижены ли Вы, что он отнял у вас все рекорды, которые были на грунте и на «Ролан Гаррос», будучи легендой?
— Рафа — король тенниса, король грунтовых кортов. Он мой хороший друг. Я люблю Рафу. Он невероятный человек. Он побил много рекордов, но он больше человек, и то, что он сделал для этого вида спорта, то, что он сделал для тенниса во всём мире, — это потрясающе. Мы все любим Рафу, — приводит слова Борга-старшего Mundo Deportivo.

68-летний Борг — шестикратный победитель Открытого чемпионата Франции. Рафаэль Надаль 14 раз побеждал на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде (рекорд по победам на одном турнире «Большого шлема» в одиночном разряде).

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