Бьорн Борг: Карлос Алькарас станет королём тенниса

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг считает, что у четырёхкратного победителя мэйджоров 21-летнего испанца Карлоса Алькараса есть возможность стать королём тенниса.

«Я думаю, Алькарас добьётся того же или даже большего, чем Надаль. У него правильный настрой, и он умеет играть на всех покрытиях. Если ему повезёт, он станет королём тенниса», — приводит слова Борга Punto de Break.

На прошлой неделе Карлос Алькарас победил на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В финале он обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 6:1, 6:0. Сейчас испанец является второй ракеткой мира.