Алькарас: победа — одно, а хорошая игра — другое. Мой уровень в Монте-Карло был невысок

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что на победном «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) не находился в своей лучшей форме.

«Не думаю, что я в лучшей форме. Победа — это одно, а хорошая игра — это другое. Я уже говорил, что мой уровень тенниса в Монте-Карло был не очень высок, зато хороши были уровень психологической подготовки и то, как я справлялся с трудностями. Может быть, я играл немного хуже в последний месяц, но я думаю, что я выступал на хорошем уровне почти в каждом турнире. На грунте нелегко быстро вернуть необходимый ритм и уверенность, но мы пытаемся», — приводит слова Алькараса Punto de Break.