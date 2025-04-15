Чемпион «Мастерса» в Майами Меншик уступил 131-й ракетке мира на старте турнира в Мюнхене

131-я ракетка мира немецкий теннисист Янник Ханфман успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене. В матче первого круга он неожиданно обыграл победителя «Мастерса» в Майами — 2025 Якуба Меншика из Чехии (7:6 (7:4), 4:6, 6:3), занимающего 23-ю строчку в рейтинге ATP.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Немецкий теннисист восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Меншика 13 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Ханфмана в Мюнхене станет 35-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор.