Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чемпион «Мастерса» в Майами Меншик уступил 131-й ракетке мира на старте турнира в Мюнхене

Чемпион «Мастерса» в Майами Меншик уступил 131-й ракетке мира на старте турнира в Мюнхене
Комментарии

131-я ракетка мира немецкий теннисист Янник Ханфман успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене. В матче первого круга он неожиданно обыграл победителя «Мастерса» в Майами — 2025 Якуба Меншика из Чехии (7:6 (7:4), 4:6, 6:3), занимающего 23-ю строчку в рейтинге ATP.

Мюнхен. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 12:05 МСК
Янник Ханфман
131
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 4 		6 3
         
Якуб Меншик
23
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Немецкий теннисист восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Меншика 13 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Ханфмана в Мюнхене станет 35-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор.

Сетка турнира в Мюнхене
Календарь турнира в Мюнхене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android