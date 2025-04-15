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В ATP заявили о возможном начале проведения «Мастерса» в Саудовской Аравии с 2028 года

В ATP заявили о возможном начале проведения «Мастерса» в Саудовской Аравии с 2028 года
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) нацелена на проведение турнира серии «Мастерс» в Саудовской Аравии. Об этом сообщил генеральный директор организации Массимо Кальвелли, его слова приводит The National News.

Кальвелли сообщил, что на прошлой неделе обсуждал этот вопрос с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF), который уже имеет прочные связи с ATP и WTA и спонсирует рейтинги обоих туров. По его словам, включение «Мастерса» в календарь ATP-тура вероятно с 2028 года.

В саудовской Джидде проходит молодёжный Итоговый турнир с 2023 года. Проведение соревнований планируется до 2027 года.

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