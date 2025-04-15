Елена Остапенко вышла во второй круг турнира в Штутгарте на отказе Даяны Ястремской

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче 1/16 финала её соперница из Украины Даяна Ястремская прекратила борьбу при счёте 6:3, 3:0 в пользу Остапенко.

Встреча продлилась 1 час 2 минуты. В её рамках Остапенко два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Соперницей Остапенко в 1/8 финала турнира в Штутгарте станет победительница матча между 11-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, занимающей 17-ю строчку рейтинга WTA.