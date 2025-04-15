Каспер Рууд успешно начал защиту титула на турнире ATP-500 в Барселоне
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10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). На старте соревнований он одержал уверенную победу над колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном (117-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.
Барселона. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 13:40 МСК
117
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан
Окончен
0 : 2
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10
Каспер Рууд
К. Рууд
Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Рууд выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Галана два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Во втором круге турнира в Барселоне Каспер Рууд сыграет с сербом Хамадом Меджедовичем. Напомним, Рууд является действующим чемпионом соревнований в Испании.
Комментарии
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