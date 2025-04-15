Каспер Рууд успешно начал защиту титула на турнире ATP-500 в Барселоне

10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). На старте соревнований он одержал уверенную победу над колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном (117-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Рууд выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Галана два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Барселоне Каспер Рууд сыграет с сербом Хамадом Меджедовичем. Напомним, Рууд является действующим чемпионом соревнований в Испании.