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«В VIP-зоне такая еда вкусная». Остапенко похвалила организаторов турнира в Штутгарте

«В VIP-зоне такая еда вкусная». Остапенко похвалила организаторов турнира в Штутгарте
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24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко высказалась по поводу организации грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«О нас хорошо заботятся… Особенно в VIP-зоне такая еда вкусная», — сказала теннисистка в интервью на корте.

Штутгарт. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 13:40 МСК
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3
3 		0
         
Даяна Ястремская
46
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Сегодня, 15 апреля, Остапенко вышла во второй круг соревнований в Штутгарте. В матче 1/16 финала её соперница из Украины Даяна Ястремская прекратила борьбу при счёте 6:3, 3:0 в пользу Остапенко. Соперницей Остапенко в 1/8 финала турнира в Штутгарте станет победительница матча между 11-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, занимающей 17-ю строчку рейтинга WTA.

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