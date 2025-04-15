«В VIP-зоне такая еда вкусная». Остапенко похвалила организаторов турнира в Штутгарте
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24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко высказалась по поводу организации грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
«О нас хорошо заботятся… Особенно в VIP-зоне такая еда вкусная», — сказала теннисистка в интервью на корте.
Штутгарт. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 13:40 МСК
24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
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Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Сегодня, 15 апреля, Остапенко вышла во второй круг соревнований в Штутгарте. В матче 1/16 финала её соперница из Украины Даяна Ястремская прекратила борьбу при счёте 6:3, 3:0 в пользу Остапенко. Соперницей Остапенко в 1/8 финала турнира в Штутгарте станет победительница матча между 11-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, занимающей 17-ю строчку рейтинга WTA.
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