«В VIP-зоне такая еда вкусная». Остапенко похвалила организаторов турнира в Штутгарте

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко высказалась по поводу организации грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«О нас хорошо заботятся… Особенно в VIP-зоне такая еда вкусная», — сказала теннисистка в интервью на корте.

Сегодня, 15 апреля, Остапенко вышла во второй круг соревнований в Штутгарте. В матче 1/16 финала её соперница из Украины Даяна Ястремская прекратила борьбу при счёте 6:3, 3:0 в пользу Остапенко. Соперницей Остапенко в 1/8 финала турнира в Штутгарте станет победительница матча между 11-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, занимающей 17-ю строчку рейтинга WTA.