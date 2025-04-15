Алекс де Минор обыграл Этчеверри в первом круге турнира в Барселоне

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). На старте соревнований он обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (46-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время де Минор выполнил четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. На сету Этчеверри ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Барселоне Алекс де Минор сыграет с представителем Великобритании Джейкобом Фирнли.