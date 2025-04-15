Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс де Минор обыграл Этчеверри в первом круге турнира в Барселоне

Алекс де Минор обыграл Этчеверри в первом круге турнира в Барселоне
Комментарии

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). На старте соревнований он обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (46-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Барселона. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 14:05 МСК
Томас Мартин Этчеверри
46
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время де Минор выполнил четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. На сету Этчеверри ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Барселоне Алекс де Минор сыграет с представителем Великобритании Джейкобом Фирнли.

Календарь турнира в Барселоне
Сетка турнира в Барселоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android