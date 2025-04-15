Алекс де Минор обыграл Этчеверри в первом круге турнира в Барселоне
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Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). На старте соревнований он обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (46-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Барселона. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 14:05 МСК
46
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 2
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Алекс де Минор
А. де Минор
Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время де Минор выполнил четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. На сету Этчеверри ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Во втором круге турнира в Барселоне Алекс де Минор сыграет с представителем Великобритании Джейкобом Фирнли.
Комментарии
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