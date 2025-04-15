Карлос Алькарас: прямо сейчас есть шесть-семь игроков, которые могут победить на турнирах

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас считает, что на грунтовых турнирах нет очевидных фаворитов.

«Есть много теннисистов, которые могут произвести фурор на каждом турнире. Прямо сейчас есть шесть-семь игроков, которые могут победить на турнирах. Я не хочу ставить себя фаворитом на грунте, вхожу в турниры с минимальными возможными ожиданиями. Хочу сосредоточиться на том, что важно для меня: выходить на корт и получать удовольствие. Если я проиграю, то проиграю, если выиграю, то выиграю. Не хочу строить никаких высоких ожиданий», — приводит слова Алькараса Punto de Break.