Словацкий теннисист поднялся на трибуну и накричал на фанатов, мешавших ему подавать

Бывший игрок топ-80 рейтинга ATP словацкий теннисист Норберт Гомбош поднялся на трибуны во время полуфинала с Камилем Майхшаком из Польши (6:7, 6:3, 6:7) на челленджере в Мадриде поднялся на трибуны, чтобы разобраться с болельщиками, мешавшими ему подавать.

Фото: Кадр из трансляции

«А вы, ребята, довольны? Вы разрушаете матч. Ты всё время свистишь. Кто свистел? Вы всё время свистите. Почему вы разрушаете игру?! Мне всё равно, делаете ли вы ставки! Мне всё равно», — кричал Гомбош на зрителей.

Во время подготовки к подаче Норберт подвергался свисту от зрителей, которые таким образом намеревались повлиять на исход матча. 34-летний словак является победителем трёх турниров ITF Future Tour и семи турниров ATP Challenger Tour. Его наивысшей позицией в рейтинге ATP является 80-е место (2017).