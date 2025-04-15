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Франсиско Серундоло на старте турнира в Мюнхене разгромил действующего чемпиона

Франсиско Серундоло на старте турнира в Мюнхене разгромил действующего чемпиона
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Аргентинский теннисист 22-я ракетка мира Франсиско Серундоло разгромил представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа (6:0, 6:2) в матче первого круга грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене.

Мюнхен. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 15:05 МСК
Франсиско Серундоло
22
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Ян-Леннард Штруфф
51
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Встреча продолжалась 55 минут. За это время Серундоло выполнил три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. Его соперник ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

Следующим соперником Серундоло в Мюнхене станет победитель матча между 36-й ракеткой мира итальянским теннисистом Флавио Коболли и представителем Казахстана Александром Шевченко, занимающим 104-ю строчку рейтинга ATP.

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Ян-Леннард Штруфф является действующим победителем соревнований.

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