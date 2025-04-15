Франсиско Серундоло на старте турнира в Мюнхене разгромил действующего чемпиона

Аргентинский теннисист 22-я ракетка мира Франсиско Серундоло разгромил представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа (6:0, 6:2) в матче первого круга грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене.
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Встреча продолжалась 55 минут. За это время Серундоло выполнил три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. Его соперник ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.
Следующим соперником Серундоло в Мюнхене станет победитель матча между 36-й ракеткой мира итальянским теннисистом Флавио Коболли и представителем Казахстана Александром Шевченко, занимающим 104-ю строчку рейтинга ATP.
Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Ян-Леннард Штруфф является действующим победителем соревнований.
- 15 апреля 2025
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