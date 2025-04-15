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Карлос Алькарас назвал игрока, за которым ему нравится наблюдать

Карлос Алькарас назвал игрока, за которым ему нравится наблюдать
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас считает, что большое количество молодых игроков в современном туре приносит пользу теннису.

«Теннис сейчас переживает великий момент. Есть много молодых игроков, способных бороться за крупные титулы. Мы уже видели это на примере Меншика, который уже зарекомендовал себя и будет продолжать расти. Жоао Фонсека — ещё один игрок, за которым я люблю наблюдать. У него много харизмы на корте, и его теннис невероятен. В Монте-Карло я впервые играл с Артюром Фисом и был поражён его силой и уровнем.

Мы живём в то время, когда очень многие молодые игроки показывают свои сильные стороны. Это очень хорошо для нашего вида спорта», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

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