Екатерина Александрова уверенно обыграла Людмилу Самсонову на старте турнира в Штутгарте

22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), действующей чемпионкой которого является Елена Рыбакина.

В матче первого раунда Александрова со счётом 6:3, 6:3 обыграла 19-ю ракетку мира соотечественницу Людмилу Самсонову.

Встреча Александровой с Самсоновой продлилась 1 час 17 минут. В её рамках Екатерина 10 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Людмилы четыре эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Следующей соперницей Александровой в Штутгарте станет победительница матча Мирра Андреева (Россия, 6) — Эрика Андреева (Россия, LL).