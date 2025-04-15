Екатерина Александрова уверенно обыграла Людмилу Самсонову на старте турнира в Штутгарте

22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), действующей чемпионкой которого является Елена Рыбакина.
В матче первого раунда Александрова со счётом 6:3, 6:3 обыграла 19-ю ракетку мира соотечественницу Людмилу Самсонову.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Встреча Александровой с Самсоновой продлилась 1 час 17 минут. В её рамках Екатерина 10 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Людмилы четыре эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Следующей соперницей Александровой в Штутгарте станет победительница матча Мирра Андреева (Россия, 6) — Эрика Андреева (Россия, LL).
- 15 апреля 2025
-
18:11
-
18:03
-
17:30
-
17:18
-
16:36
-
16:32
-
16:12
-
16:03
-
15:32
-
15:24
-
15:18
-
15:05
-
15:04
-
14:52
-
14:42
-
14:40
-
14:29
-
14:25
-
13:55
-
13:49
-
13:34
-
13:26
-
13:10
-
12:42
-
12:27
-
12:02
-
11:48
-
11:41
-
11:26
-
11:11
-
10:54
-
09:50
-
09:46
-
09:37
-
09:31