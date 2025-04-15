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Екатерина Александрова уверенно обыграла Людмилу Самсонову на старте турнира в Штутгарте

Екатерина Александрова уверенно обыграла Людмилу Самсонову на старте турнира в Штутгарте
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22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), действующей чемпионкой которого является Елена Рыбакина.

В матче первого раунда Александрова со счётом 6:3, 6:3 обыграла 19-ю ракетку мира соотечественницу Людмилу Самсонову.

Штутгарт. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 16:10 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Встреча Александровой с Самсоновой продлилась 1 час 17 минут. В её рамках Екатерина 10 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Людмилы четыре эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Следующей соперницей Александровой в Штутгарте станет победительница матча Мирра Андреева (Россия, 6) — Эрика Андреева (Россия, LL).

Сетка турнира WTA-500 в Штутгарте
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