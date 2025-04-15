Анна Блинкова проиграла лаки-лузеру в первом круге турнира WTA-250 в Руане
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75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова неудачно выступила на грунтовом турнире категории WTA-250 в Руане (Франция).
В матче первого круга Блинкова со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 5:7 проиграла 159-й ракетке мира, 19-летней чешке Линде Фрухвиртовой (LL).
Руан. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 15:10 МСК
159
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Окончен
2 : 1
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|4
|5
75
Анна Блинкова
А. Блинкова
Встреча Блинковой с Фрухвиртовой продлилась 2 часа и 53 минуты. В её рамках Анна ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. На счету Линды четыре эйса, пять двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.
Следующей соперницей Фрухвиртовой в Руане станет 39-я ракетка мира сербская теннисистка Ольга Данилович (3).
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