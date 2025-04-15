Александр Шевченко одолел Флавио Коболли в первом круге турнира в Мюнхене

104-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

В матче первого раунда лаки-лузер Шевченко со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4 обыграл 36-ю ракетку мира из Италии Флавио Коболли.

Встреча Шевченко с Коболли продлилась 2 часа и 40 минут. В её рамках Александр пять раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Флавио два эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 21.

Следующим соперником Шевченко в Мюнхене станет 22-я ракетка мира представитель Аргентины Франсиско Серундоло.