Александр Шевченко одолел Флавио Коболли в первом круге турнира в Мюнхене
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104-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).
В матче первого раунда лаки-лузер Шевченко со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4 обыграл 36-ю ракетку мира из Италии Флавио Коболли.
Мюнхен. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 15:00 МСК
36
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 2
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|3
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|3
|4
|
|6
|6
104
Александр Шевченко
А. Шевченко
Встреча Шевченко с Коболли продлилась 2 часа и 40 минут. В её рамках Александр пять раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Флавио два эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 21.
Следующим соперником Шевченко в Мюнхене станет 22-я ракетка мира представитель Аргентины Франсиско Серундоло.
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