«От неё плохо пахнет». Дарт пожаловалась судье, что соперница не пользуется дезодорантом
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110-я ракетка британская теннисистка Хэрриет Дарт с необычной просьбой обратилась к судье её матча в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция).
Руан. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 14:20 МСК
303
Луа Буассон
Л. Буассон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
110
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
В стартовом поединке Дарт сражалась с 303-й ракеткой мира 21-летней француженкой Луа Буассон, которой организаторы турнира предоставили уайлд-кард.
Во время одного из переходов при счёте 0:6, 3:4 в пользу соперницы Дарт обратилась к судье: «Можете попросить её воспользоваться дезодорантом? От неё очень плохо пахнет». Судья никаких действий не предприняла.
Матч с Буассон Дарт проиграла со счётом 0:6, 3:6. Далее Луа сразится с победительницей матча Моюка Учижима (Япония, 5) — Камилла Рахимова (Россия).
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