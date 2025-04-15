«От неё плохо пахнет». Дарт пожаловалась судье, что соперница не пользуется дезодорантом

110-я ракетка британская теннисистка Хэрриет Дарт с необычной просьбой обратилась к судье её матча в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция).

В стартовом поединке Дарт сражалась с 303-й ракеткой мира 21-летней француженкой Луа Буассон, которой организаторы турнира предоставили уайлд-кард.

Во время одного из переходов при счёте 0:6, 3:4 в пользу соперницы Дарт обратилась к судье: «Можете попросить её воспользоваться дезодорантом? От неё очень плохо пахнет». Судья никаких действий не предприняла.

Матч с Буассон Дарт проиграла со счётом 0:6, 3:6. Далее Луа сразится с победительницей матча Моюка Учижима (Япония, 5) — Камилла Рахимова (Россия).