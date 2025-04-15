Карлос Алькарас обыграл американца Куинна на старте турнира ATP-500 в Барселоне

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче первого круга Алькарас (1) со счётом 6:2, 7:6 (8:6) обыграл 126-ю ракетку мира, 21-летнего американца Итана Куинна (Q ). Встреча теннисистов продлилась 1 час 48 минут. В её рамках Алькарас ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Куинна два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Алькараса на турнире в Барселоне, который он выигрывал в 2022 и 2023 годах, станет 80-я ракетка мира серб Ласло Джере (Q).

Отметим, что в Барселону Алькарас приехал сразу после триумфа на «Мастерсе» в Монте-Карло.