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Карлос Алькарас обыграл американца Куинна на старте турнира ATP-500 в Барселоне

Карлос Алькарас обыграл американца Куинна на старте турнира ATP-500 в Барселоне
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 17:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
2 		6 6
         
Итан Куинн
126
США
Итан Куинн
И. Куинн

В матче первого круга Алькарас (1) со счётом 6:2, 7:6 (8:6) обыграл 126-ю ракетку мира, 21-летнего американца Итана Куинна (Q ). Встреча теннисистов продлилась 1 час 48 минут. В её рамках Алькарас ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Куинна два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Алькараса на турнире в Барселоне, который он выигрывал в 2022 и 2023 годах, станет 80-я ракетка мира серб Ласло Джере (Q).

Отметим, что в Барселону Алькарас приехал сразу после триумфа на «Мастерсе» в Монте-Карло.

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