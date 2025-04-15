17-летний немец после победы на отказе Шаповалова нарисовал на корте крест и лёг на него

547-я ракетка мира 17-летний немецкий теннисист Диего Дедура-Паломеро весьма необычным образом отпраздновал свою дебютную победу в основной сетке турнира уровня ATP.
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В матче первого круга грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия) лаки-лузер Дедура-Паломеро встречался с 29-й ракеткой мира канадцем Денисом Шаповаловым (8). Диего выиграл первый сет со счётом 7:6 (7:2), а потом повёл во втором со счётом 3:0. После этого Шаповалов снялся с поединка.
После того как Дедура-Паломеро пожал Шаповалову руку у сетки, он сначала отпраздновал выход во второй круг криком, после чего бросил повязку на корт. Далее Диего стал ногой рисовать крест, сделав это, он лёг на него, расставив руки и ноги.
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
- 15 апреля 2025
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