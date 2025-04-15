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Появился список участников «Ролан Гаррос» — 2025. Синнер в него попал, Кирьос — нет

Появился список участников «Ролан Гаррос» — 2025. Синнер в него попал, Кирьос — нет
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Организаторы Открытого чемпионата Франции — 2025 опубликовали список участников грядущего розыгрыша у мужчин. В него вошли все представители топ-100 мирового рейтинга, в том числе трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который в данный момент отбывает дисквалификацию за нарушение допинг-правил.

Отметим, что защищённым рейтингом для попадания в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2025 воспользовались американцы Райлли Опелка и Дженсон Бруксби, австриец Себастьян Офнер и финн Эмиль Руусувуори. Интересно, что бывшая 13-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос этим правом не воспользовался.

Первым запасным (первый номер посева квалификационного раунда) на случай снятия кого-либо из топ-100 является представитель Боливии Уго Дельен.

С полным списком участников «Ролан Гаррос» — 2025 можно ознакомиться здесь.

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