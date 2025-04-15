«Жидкость вышла». Потапова — о травме, из-за которой снялась с турнира в Штутгарте

38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась новостями касательно её травмы.

Сегодня, 15 апреля, Потапова была вынуждена сняться с грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). У Анастасии скопилось большое количество жидкости в левой кисти.

«Update! Жидкость вышла, через пару дней приступлю к тренировкам. Очень жаль, конечно, что, по сути, мелочь, а играть нельзя. Всем спасибо за добрые слова. Ценю», — написала Потапова в своём телеграм-канале.

Во втором круге турнира в Штутгарте Потапова должна была сыграть с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко.