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Опубликован список участниц «Ролан Гаррос». Квитова воспользовалась защищённым рейтингом

Опубликован список участниц «Ролан Гаррос». Квитова воспользовалась защищённым рейтингом
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Организаторы Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису опубликовали список участников грядущего розыгрыша у женщин. В общей сложности в него вошли 104 теннисистки, в том числе действующая обладательница титула полька Ига Швёнтек и сразу 12 представительниц России, в том числе первая ракетка страны Мирра Андреева.

Защищённым рейтингом для попадания в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2025 воспользовались чешка Петра Квитова, румынка Сорана Кырстя, британка Джоди Бёррэдж и бельгийка Янина Викмайер.

С полным списком участников «Ролан Гаррос» — 2025 можно ознакомиться здесь.

Женский «Ролан Гаррос» — 2025 пройдёт с 25 мая по 7 июня.

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