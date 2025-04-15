Опубликован список участниц «Ролан Гаррос». Квитова воспользовалась защищённым рейтингом

Организаторы Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису опубликовали список участников грядущего розыгрыша у женщин. В общей сложности в него вошли 104 теннисистки, в том числе действующая обладательница титула полька Ига Швёнтек и сразу 12 представительниц России, в том числе первая ракетка страны Мирра Андреева.

Защищённым рейтингом для попадания в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2025 воспользовались чешка Петра Квитова, румынка Сорана Кырстя, британка Джоди Бёррэдж и бельгийка Янина Викмайер.

С полным списком участников «Ролан Гаррос» — 2025 можно ознакомиться здесь.

Женский «Ролан Гаррос» — 2025 пройдёт с 25 мая по 7 июня.