Александр Бублик потерпел тяжёлое поражение в первом круге турнира в Мюнхене

78-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

В матче первого круга квалифаер Бублик со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 5:7 проиграл 50-й ракетке мира представителю Бельгии Зизу Бергсу.

Встреча Бублика с Бергсом продлилась 2 часа 23 минуты. В её рамках Александр 12 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Зизу шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

Отметим, что по ходу матча у Бублика сдали нервы, он разбил свою ракетку. В решающей партии казахстанец не заработал ни одного брейк-пойнта.