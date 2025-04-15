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Александр Бублик потерпел тяжёлое поражение в первом круге турнира в Мюнхене

Александр Бублик потерпел тяжёлое поражение в первом круге турнира в Мюнхене
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78-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

В матче первого круга квалифаер Бублик со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 5:7 проиграл 50-й ракетке мира представителю Бельгии Зизу Бергсу.

Мюнхен. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 17:55 МСК
Зизу Бергс
50
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7
7 7 		4 5
         
Александр Бублик
78
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Встреча Бублика с Бергсом продлилась 2 часа 23 минуты. В её рамках Александр 12 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Зизу шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

Отметим, что по ходу матча у Бублика сдали нервы, он разбил свою ракетку. В решающей партии казахстанец не заработал ни одного брейк-пойнта.

Фото: скриншот из трансляции

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