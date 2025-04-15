Александр Бублик потерпел тяжёлое поражение в первом круге турнира в Мюнхене
Поделиться
78-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).
В матче первого круга квалифаер Бублик со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 5:7 проиграл 50-й ракетке мира представителю Бельгии Зизу Бергсу.
Мюнхен. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 17:55 МСК
50
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|4
|5
78
Александр Бублик
А. Бублик
Встреча Бублика с Бергсом продлилась 2 часа 23 минуты. В её рамках Александр 12 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Зизу шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
Отметим, что по ходу матча у Бублика сдали нервы, он разбил свою ракетку. В решающей партии казахстанец не заработал ни одного брейк-пойнта.
Фото: скриншот из трансляции
Материалы по теме
Комментарии
- 15 апреля 2025
-
21:08
-
21:01
-
20:53
-
20:36
-
20:25
-
20:21
-
20:01
-
19:53
-
19:12
-
19:00
-
18:42
-
18:11
-
18:03
-
17:30
-
17:18
-
16:36
-
16:32
-
16:12
-
16:03
-
15:32
-
15:24
-
15:18
-
15:05
-
15:04
-
14:52
-
14:42
-
14:40
-
14:29
-
14:25
-
13:55
-
13:49
-
13:34
-
13:26
-
13:10
-
12:42