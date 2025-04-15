Давидович-Фокина обыграл Вавринку и стал следующим соперником Рублёва в Барселоне

30-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В стартовом матче Давидович-Фокина со счётом 6:1, 6:4 обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» 40-летнего швейцарца Стэна Вавринку (WC).

Встреча теннисистов продлилась 1 час 11 минут. В её рамках Давидович-Фокина три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Вавринки ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Далее Давидович-Фокина сразится с восьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым (4).