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Давидович-Фокина обыграл Вавринку и стал следующим соперником Рублёва в Барселоне

Давидович-Фокина обыграл Вавринку и стал следующим соперником Рублёва в Барселоне
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30-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 19:20 МСК
Стэн Вавринка
162
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Алехандро Давидович-Фокина
30
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

В стартовом матче Давидович-Фокина со счётом 6:1, 6:4 обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» 40-летнего швейцарца Стэна Вавринку (WC).

Встреча теннисистов продлилась 1 час 11 минут. В её рамках Давидович-Фокина три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Вавринки ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Далее Давидович-Фокина сразится с восьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым (4).

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