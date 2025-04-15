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«Кого мне нанять?» Бублик выругался на свой тренерский штаб во время матча с Бергсом

«Кого мне нанять?» Бублик выругался на свой тренерский штаб во время матча с Бергсом
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78-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог сдержать эмоций по ходу матча первого круга на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

Мюнхен. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 17:55 МСК
Зизу Бергс
50
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7
7 7 		4 5
         
Александр Бублик
78
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Квалифаер Бублик со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 5:7 проиграл 50-й ракетке мира представителю Бельгии Зизу Бергсу. В решающей партии казахстанец не заработал ни одного брейк-пойнта.

По ходу матча у Бублика сдали нервы, он разбил свою ракетку во время перерыва. А также местами нецензурно обратился к своему тренерскому штабу.

«Что это? Что это, #####, такое? Я матч за матчем смотрю — они не принимают, почему со мной принимают? Почему? Пожалуйста, #####! Кого мне нанять? Что мне сделать, чтобы они перестали ободами принимать на брейк-пойнтах? Что я должен сделать? Я подаю 200-300 км/ч, каким, #####, образом?» — сказал Бублик.

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