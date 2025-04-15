«Кого мне нанять?» Бублик выругался на свой тренерский штаб во время матча с Бергсом

78-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог сдержать эмоций по ходу матча первого круга на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

Квалифаер Бублик со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 5:7 проиграл 50-й ракетке мира представителю Бельгии Зизу Бергсу. В решающей партии казахстанец не заработал ни одного брейк-пойнта.

По ходу матча у Бублика сдали нервы, он разбил свою ракетку во время перерыва. А также местами нецензурно обратился к своему тренерскому штабу.

«Что это? Что это, #####, такое? Я матч за матчем смотрю — они не принимают, почему со мной принимают? Почему? Пожалуйста, #####! Кого мне нанять? Что мне сделать, чтобы они перестали ободами принимать на брейк-пойнтах? Что я должен сделать? Я подаю 200-300 км/ч, каким, #####, образом?» — сказал Бублик.