Феликс Оже-Альяссим проиграл 70-й ракетке мира на старте турнира в Мюнхене

19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим провально выступил на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

В матче первого круга Оже-Альяссим (3) со счётом 6:2, 4:6, 6:7 (3:7) проиграл 70-й ракетке мира из Аргентины 24-летнему Мариано Навоне.

Встреча Оже-Альяссима с Навоне продлилась 3 часа 4 минуты. В её рамках Феликс два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Мариано ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующим соперником Навоне в Мюнхене станет 52-я ракетка мира бельгиец Давид Гоффен.