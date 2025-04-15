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Феликс Оже-Альяссим проиграл 70-й ракетке мира на старте турнира в Мюнхене

Феликс Оже-Альяссим проиграл 70-й ракетке мира на старте турнира в Мюнхене
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19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим провально выступил на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

В матче первого круга Оже-Альяссим (3) со счётом 6:2, 4:6, 6:7 (3:7) проиграл 70-й ракетке мира из Аргентины 24-летнему Мариано Навоне.

Мюнхен. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 17:40 МСК
Мариано Навоне
70
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 7 7
6 		4 6 3
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Встреча Оже-Альяссима с Навоне продлилась 3 часа 4 минуты. В её рамках Феликс два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Мариано ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующим соперником Навоне в Мюнхене станет 52-я ракетка мира бельгиец Давид Гоффен.

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