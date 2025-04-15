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Карен Хачанов пробился во второй круг турнира в Барселоне, одолев Кэмерона Норри

Карен Хачанов пробился во второй круг турнира в Барселоне, одолев Кэмерона Норри
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 18:50 МСК
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 6
7 7 		4 3
         
Кэмерон Норри
88
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

В матче первого круга Хачанов со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3 обыграл 88-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри (Q).

Встреча Хачанова с Норри продлилась 2 часа 19 минут. В её рамках Карен шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Кэмерона семь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником Хачанова в Барселоне станет 57-я ракетка мира испанец Хауме Мунар.

Сетка турнира ATP-500 в Барселоне (2025)
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