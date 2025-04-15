Алькарас отреагировал на упоминание себя в речи Анчелотти

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на тот факт, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти упомянул одну из его коронных установок в спорте.

Говоря об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», Анчелотти заявил: «Мы постараемся сыграть уверенно, с разумом, страстью и яйцами, как говорит Алькарас». Как оказалось, цитата «Нужно играть матч разумом, сердцем и яйцами» принадлежит деду Карлоса.

«Когда мне сказали об этом, я не мог поверить. Для меня это невероятно, я использую это в каждом матче. И вот кто-то вроде Анчелотти говорит это или имеет это в виду как стимул для такой команды, как «Реал Мадрид». Четвертьфинал Лиги чемпионов — невероятный момент, и я рад, что девиз моего деда достиг такого уровня. Если они победят, то это произойдёт благодаря словам моего деда (смеётся)», — приводит слова Алькараса AS.