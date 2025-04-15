Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас отреагировал на упоминание себя в речи Анчелотти

Алькарас отреагировал на упоминание себя в речи Анчелотти
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на тот факт, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти упомянул одну из его коронных установок в спорте.

Говоря об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», Анчелотти заявил: «Мы постараемся сыграть уверенно, с разумом, страстью и яйцами, как говорит Алькарас». Как оказалось, цитата «Нужно играть матч разумом, сердцем и яйцами» принадлежит деду Карлоса.

«Когда мне сказали об этом, я не мог поверить. Для меня это невероятно, я использую это в каждом матче. И вот кто-то вроде Анчелотти говорит это или имеет это в виду как стимул для такой команды, как «Реал Мадрид». Четвертьфинал Лиги чемпионов — невероятный момент, и я рад, что девиз моего деда достиг такого уровня. Если они победят, то это произойдёт благодаря словам моего деда (смеётся)», — приводит слова Алькараса AS.

Материалы по теме
Анчелотти — об игре с «Арсеналом»: нужно показать разум, душу и яйца, как говорит Алькарас
Материалы по теме
Алькарас с «баранкой» победил в финале Монте-Карло! Он вернётся на вторую строчку рейтинга
Алькарас с «баранкой» победил в финале Монте-Карло! Он вернётся на вторую строчку рейтинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android