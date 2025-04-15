Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер расстались после девяти лет брака — Bunte

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович и чемпион мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиан Швайнштайгер расстались после девяти лет брака, сообщает немецкое издание Bunte со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Иванович и Швайнштайгер разошлись два месяца назад. Ана в данный момент проживает в родном для себя Белграде вместе с сыновьями Лукой, Леоном и Тео. Швайнштайгер же много путешествует по рабочим делам (что подтверждают его активность в соцсетях), однако в свободное время живёт в Мюнхене.

Отметим, что последняя публикация Иванович совместно со Швайнштайгером датирована 28 марта, однако она носит рекламный характер и могла быть записана до расставания.