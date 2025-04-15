Варвара Грачёва одержала уверенную победу на старте турнира в Руане

67-я ракетка мира 24-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция).

В матче первого круга Грачёва со счётом 6:3, 6:2 обыграла 59-ю ракетку мира из Великобритании Сонай Картал (8).

Встреча Грачёвой с Картал продлилась 1 час 29 минут. В её рамках Варвара один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Сонай один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Следующей соперницей Грачёвой в Руане станет 73-я ракетка мира 22-летняя испанка Джессика Бузас Манейро.