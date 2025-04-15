Варвара Грачёва одержала уверенную победу на старте турнира в Руане
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67-я ракетка мира 24-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция).
Руан. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 20:40 МСК
67
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
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59
Сонай Картал
С. Картал
В матче первого круга Грачёва со счётом 6:3, 6:2 обыграла 59-ю ракетку мира из Великобритании Сонай Картал (8).
Встреча Грачёвой с Картал продлилась 1 час 29 минут. В её рамках Варвара один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Сонай один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Следующей соперницей Грачёвой в Руане станет 73-я ракетка мира 22-летняя испанка Джессика Бузас Манейро.
Комментарии
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