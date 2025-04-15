Жасмин Паолини одержала разгромную победу над Лис в первом матче под руководством Лопеса

Шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини выиграла первый матч под руководством своего нового тренера — испанца Марко Лопеса.

Во встрече первого круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) Паолини (5) со счётом 6:2, 6:1 обыграла 68-ю ракетку мира из Германии Еву Лис (WC).

Встреча Паолини с Лис продлилась 1 час 5 минут. В её рамках Жасмин ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Евы один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Следующей соперницей Паолини в Штутгарте станет ещё одна немка — Юле Нимайер (WC).