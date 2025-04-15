Елена Рыбакина объявила о начале сотрудничества с тренером, который консультировал Синнера

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объявила об очередном изменения в своей команде. В её тренерский штаб вошёл тренер по физподготовке итальянец Альдо Киари, который специализируется на биомеханике.

Рыбакина уже опубликовала видео тренировок под руководством специалиста.

«Добро пожаловать в команду», — подписала ролик Рыбакина.

Отметим, что Киари на протяжении долгого времени сотрудничал с фитнес-тренером Марко Паничи, который ранее входил в команду серба Новака Джоковича, а сейчас — в штаб первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Перед началом сезона-2025 Киари провёл биомеханические и постуральные тесты физической формы Синнера по просьбе самого теннисиста и Паничи, после чего сделал подробный отчёт, однако официально в команду Янника он никогда не входил.