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Хэрриет Дарт выступила с заявлением о своих словах, что соперница очень плохо пахнет

Хэрриет Дарт выступила с заявлением о своих словах, что соперница очень плохо пахнет
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110-я ракетка британская теннисистка Хэрриет Дарт принесла извинения за резонансное высказывание, которое сделала в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция).

Руан. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 14:20 МСК
Луа Буассон
303
Франция
Луа Буассон
Л. Буассон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Хэрриет Дарт
110
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт

Дарт со счётом 0:6, 3:6 проиграла 303-й ракетке мира 21-летней француженке Луа Буассон. Во время одного из переходов при счёте 0:6, 3:4 в пользу соперницы Дарт обратилась к судье: «Можете попросить её воспользоваться дезодорантом? От неё очень плохо пахнет».

«Всем привет. Хочу извиниться за то, что сказала сегодня на корте. Это были слова, сказанные сгоряча, я искренне сожалею о них. Не хочу вести себя подобным образом и беру всю ответственность на себя. Я очень уважаю Луа и то, как она выступила сегодня.

Я извлеку из этого урок и буду двигаться вперёд», — написала Дарт в социальных сетях.

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