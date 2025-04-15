Хэрриет Дарт выступила с заявлением о своих словах, что соперница очень плохо пахнет

110-я ракетка британская теннисистка Хэрриет Дарт принесла извинения за резонансное высказывание, которое сделала в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция).
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Дарт со счётом 0:6, 3:6 проиграла 303-й ракетке мира 21-летней француженке Луа Буассон. Во время одного из переходов при счёте 0:6, 3:4 в пользу соперницы Дарт обратилась к судье: «Можете попросить её воспользоваться дезодорантом? От неё очень плохо пахнет».
«Всем привет. Хочу извиниться за то, что сказала сегодня на корте. Это были слова, сказанные сгоряча, я искренне сожалею о них. Не хочу вести себя подобным образом и беру всю ответственность на себя. Я очень уважаю Луа и то, как она выступила сегодня.
Я извлеку из этого урок и буду двигаться вперёд», — написала Дарт в социальных сетях.
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