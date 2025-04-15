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«Мне комфортно». Мирра Андреева поделилась настроем на турнир WTA-500 в Штутгарте

«Мне комфортно». Мирра Андреева поделилась настроем на турнир WTA-500 в Штутгарте
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась настроем на выступление на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

— Я впервые оказалась в Штутгарте. Пока мне нравится турнир. Мне нравятся корты. Вид на центральный корт очень красивый. Пока всё хорошо. Я провела пару дней здесь, тренируясь и привыкая к здешним условиям, к корту. Пока могу сказать, что мне здесь довольно комфортно. Надеюсь, что в ближайшие пару дней я смогу показать хороший уровень тенниса.

— В Штутгарте не настоящая красная глина, она немного другая. Ваши впечатления о «Порше-Арене»? Вас не отвлекают автомобили, находящиеся сзади?
— Да, конечно, это не тот грунт, к которому я привыкла. Я провела пару дней, тренируясь, приспосабливаясь к покрытию. Теперь могу сказать, что мне здесь очень комфортно играть.

Вид на центральный корт очень красивый. Я уже думала, какие авто хотела бы получить (улыбается). Но мы ещё не дошли до цели. Я лишь оглядываюсь вокруг. У меня ещё нет водительских прав, — сказала Мирра на пресс-конференции.

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