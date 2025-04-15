Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Буассон иронично отреагировала на резонансные слова Дарт, что от неё плохо пахнет

Буассон иронично отреагировала на резонансные слова Дарт, что от неё плохо пахнет
Аудио-версия:
Комментарии

303-я ракетка мира 21-летняя французская теннисистка Луа Буассон в шутливой манере отреагировала на резонансные слова в свой адрес от 110-го номера мирового рейтинга британки Хэрриет Дарт.

Руан. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 14:20 МСК
Луа Буассон
303
Франция
Луа Буассон
Л. Буассон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Хэрриет Дарт
110
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт

После матча с Дарт Буассон опубликовала в социальных сетях собственное фото, на которое добавила в свои руки дезодорант Dove (бренд средств личной гигиены).

«Dove, по всей видимости, нам необходима коллаборация», — подписала фото Буассон.

Фото: из личного архива Луа Буассон

Буассон и Дарт встречались в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Луа обыграла соперницу со счётом 6:0, 6:3. Во время одного из переходов при счёте 0:6, 3:4 в пользу соперницы Дарт обратилась к судье: «Можете попросить её воспользоваться дезодорантом? От неё очень плохо пахнет». Такое поведение британки стало широко обсуждаемым в теннисном сообществе.

Материалы по теме
Хэрриет Дарт выступила с заявлением о своих словах, что соперница очень плохо пахнет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android