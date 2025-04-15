Буассон иронично отреагировала на резонансные слова Дарт, что от неё плохо пахнет

303-я ракетка мира 21-летняя французская теннисистка Луа Буассон в шутливой манере отреагировала на резонансные слова в свой адрес от 110-го номера мирового рейтинга британки Хэрриет Дарт.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
После матча с Дарт Буассон опубликовала в социальных сетях собственное фото, на которое добавила в свои руки дезодорант Dove (бренд средств личной гигиены).
«Dove, по всей видимости, нам необходима коллаборация», — подписала фото Буассон.
Фото: из личного архива Луа Буассон
Буассон и Дарт встречались в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Луа обыграла соперницу со счётом 6:0, 6:3. Во время одного из переходов при счёте 0:6, 3:4 в пользу соперницы Дарт обратилась к судье: «Можете попросить её воспользоваться дезодорантом? От неё очень плохо пахнет». Такое поведение британки стало широко обсуждаемым в теннисном сообществе.
- 16 апреля 2025
-
00:26
-
00:16
- 15 апреля 2025
-
23:58
-
23:44
-
23:32
-
23:15
-
23:02
-
22:27
-
22:20
-
22:02
-
21:08
-
21:01
-
20:53
-
20:36
-
20:25
-
20:21
-
20:01
-
19:53
-
19:12
-
19:00
-
18:42
-
18:11
-
18:03
-
17:30
-
17:18
-
16:36
-
16:32
-
16:12
-
16:03
-
15:32
-
15:24
-
15:18
-
15:05
-
15:04
-
14:52