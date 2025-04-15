Буассон иронично отреагировала на резонансные слова Дарт, что от неё плохо пахнет

303-я ракетка мира 21-летняя французская теннисистка Луа Буассон в шутливой манере отреагировала на резонансные слова в свой адрес от 110-го номера мирового рейтинга британки Хэрриет Дарт.

После матча с Дарт Буассон опубликовала в социальных сетях собственное фото, на которое добавила в свои руки дезодорант Dove (бренд средств личной гигиены).

«Dove, по всей видимости, нам необходима коллаборация», — подписала фото Буассон.

Фото: из личного архива Луа Буассон

Буассон и Дарт встречались в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Луа обыграла соперницу со счётом 6:0, 6:3. Во время одного из переходов при счёте 0:6, 3:4 в пользу соперницы Дарт обратилась к судье: «Можете попросить её воспользоваться дезодорантом? От неё очень плохо пахнет». Такое поведение британки стало широко обсуждаемым в теннисном сообществе.