Турнир ATP-500 в Барселоне: результаты игрового дня 15 апреля
Подошёл к концу второй игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне. Первый круг. Результаты матчей 15 апреля:
- Артюр Фис (Франция, 7) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, WC) — 7:6 (8:6), 6:3.
- Стефанос Циципас (Греция, 3) — Райлли Опелка (США) – 6:2, 6:2.
- Каспер Рууд (Норвегия, 2) – Даниэль Галан (Колумбия, Q) — 6:4, 6:3.
- Карен Хачанов (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания, Q) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.
- Алекс де Минор (Австралия, 5) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:4, 6:4.
- Хауме Мунар (Испания) – Фрэнсис Тиафо (США, 9) – 2:6, 7:5, 6:1.
- Карлос Алькарас (Испания, 1) — Итан Куинн (Испания, Q) – 6:2, 7:6 (8:6).
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:1, 6:4.
Комментарии