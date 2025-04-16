Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Барселоне: результаты игрового дня 15 апреля

Турнир ATP-500 в Барселоне: результаты игрового дня 15 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Подошёл к концу второй игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне. Первый круг. Результаты матчей 15 апреля:

  • Артюр Фис (Франция, 7) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, WC) — 7:6 (8:6), 6:3.
  • Стефанос Циципас (Греция, 3) — Райлли Опелка (США) – 6:2, 6:2.
  • Каспер Рууд (Норвегия, 2) – Даниэль Галан (Колумбия, Q) — 6:4, 6:3.
  • Карен Хачанов (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания, Q) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.
  • Алекс де Минор (Австралия, 5) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:4, 6:4.
  • Хауме Мунар (Испания) – Фрэнсис Тиафо (США, 9) – 2:6, 7:5, 6:1.
  • Карлос Алькарас (Испания, 1) — Итан Куинн (Испания, Q) – 6:2, 7:6 (8:6).
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:1, 6:4.
Сетка турнира ATP-500 в Барселоне (2025)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android