Турнир ATP-500 в Барселоне: результаты игрового дня 15 апреля

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Подошёл к концу второй игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне. Первый круг. Результаты матчей 15 апреля: