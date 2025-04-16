Турнир АТР-500 в Мюнхене: результаты игрового дня 15 апреля
15 апреля в Мюнхене (Германия) прошёл второй игровой день грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. Турнир АТР-500 в Мюнхене. Первый круг. Результаты матчей 15 апреля:
- Александр Шевченко (Казахстан, LL) — Флавио Коболли (Италия) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:4
- Янник Ханфман (Германия, WC) — Якуб Меншик (Чехия, 6) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3
- Франсиско Серундоло (Аргентина) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, действующий чемпион) — 6:0, 6:2.
- Зизу Бергс (Бельгия) — Александр Бублик (Казахстан, Q) — 6:7 (5:7), 6:4, 7:5
- Уго Умбер (Франция, 4) — Николас Харри (Чили) — 4:6, 6:3, 6:2
- Мариано Навоне (Аргентина) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — 6:2, 4:6, 6:7 (3:7)
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