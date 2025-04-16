Эмма Наварро с «баранкой» разгромила Беатрис Хаддад-Майю на старте турнира в Штутгарте
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11-я ракетка мира 23-летняя американская теннисистка Эмма Наварро успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В матче первого раунда Наварро (7) со счётом 6:3, 6:0 разгромила 17-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю.
Штутгарт. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 23:05 МСК
11
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|0
17
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Встреча Наварро с Хаддад-Майей продлилась 1 час 17 минут. В её рамках Эмма три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Беатрис один эйс, две двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
Следующей соперницей Наварро в Штутгарте станет 24-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко.
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