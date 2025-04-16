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Эмма Наварро с «баранкой» разгромила Беатрис Хаддад-Майю на старте турнира в Штутгарте

Эмма Наварро с «баранкой» разгромила Беатрис Хаддад-Майю на старте турнира в Штутгарте
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11-я ракетка мира 23-летняя американская теннисистка Эмма Наварро успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче первого раунда Наварро (7) со счётом 6:3, 6:0 разгромила 17-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю.

Штутгарт. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 23:05 МСК
Эмма Наварро
11
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Беатрис Хаддад-Майя
17
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Встреча Наварро с Хаддад-Майей продлилась 1 час 17 минут. В её рамках Эмма три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Беатрис один эйс, две двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Следующей соперницей Наварро в Штутгарте станет 24-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко.

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