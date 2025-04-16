Эмма Наварро с «баранкой» разгромила Беатрис Хаддад-Майю на старте турнира в Штутгарте

11-я ракетка мира 23-летняя американская теннисистка Эмма Наварро успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче первого раунда Наварро (7) со счётом 6:3, 6:0 разгромила 17-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю.

Встреча Наварро с Хаддад-Майей продлилась 1 час 17 минут. В её рамках Эмма три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Беатрис один эйс, две двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Следующей соперницей Наварро в Штутгарте станет 24-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко.