Турнир WTA-500 в Штутгарте: результаты игрового дня 15 апреля

15 апреля в Штутгарте (Германия) прошёл второй игровой день грунтового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте. Первый круг. Результаты матчей 15 апреля: