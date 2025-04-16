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Турнир WTA-500 в Штутгарте: результаты игрового дня 15 апреля

Турнир WTA-500 в Штутгарте: результаты игрового дня 15 апреля
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15 апреля в Штутгарте (Германия) прошёл второй игровой день грунтового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте. Первый круг. Результаты матчей 15 апреля:

  • Елена Остапенко (Латвия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:3, 3:0 (отказ);
  • Екатерина Александрова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 6:3;
  • Жасмин Паолини (Италия, 5) — Ева Лис (Германия, WC) — 6:2, 6:1;
  • Яна Фетт (Хорватия, Q) — Донна Векич (Хорватия) — 7:6 (7:2), 6:4;
  • Юле Нимайер (Германия, WC) — Лаура Зигемунд (Германия, WC) — 4:6, 6:3, 6:4;
  • Эмма Наварро (США, 7) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 6:3, 6:0.
Сетка турнира WTA-500 в Штутгарте (2025)
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