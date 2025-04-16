Мирра Андреева ответила на вопрос, какое покрытие сейчас считает своим любимым

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что на фоне успехов сезона-2025 ей сложно выбрать любимое покрытие.

— Вы отлично начали этот сезон, выиграв два крупных турнира на харде. В прошлом году вы вышли в полуфинал на «Ролан Гаррос». Вы демонстрировали хорошие результаты на Уимблдоне. Какое покрытие считаете своим любимым?

— Честно говоря, сейчас я даже не уверена в своём ответе. Раньше я бы точно сказала «грунт». После серии турниров на хардовых кортах мне также нравится играть и на этом покрытии. Думаю, что сейчас грунт и хард являются моими любимыми покрытиями.

— К какому покрытию вам сложнее всего привыкнуть, когда вы начинаете играть на нём?

— Считаю, что таким покрытием является трава. Мне нужно немного больше времени, чтобы привыкнуть к ней. Мы попытаемся с командой адаптироваться к траве до старта серии турниров на этом покрытии, — сказала Мирра на пресс-конференции в Штутгарте.