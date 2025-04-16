«Какая-то непонятная динамика». Хачанов высказался о победе над Норри в Барселоне

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче первого круга Хачанов со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3 обыграл 88-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри (Q).

— Что самое сложное с Норри? Потому что по силе ты его всегда превосходишь, а Норри такой игрок, как мне кажется, немножко толкающий больше.

— Ну как сказать «толкающий»: слева у него очень плоский удар, справа, наоборот, очень накрученный, и поэтому неудобно, плюс он левша. Это специфика его игры, то есть вроде бы и удобно, но при этом разгромить его очень тяжело: надо всё попасть, всё четко отыграть, отпринимать. Его стиль игры более стабильный, он старается открывать углы, потом чуть-чуть усиливает. Основная [сложность] с ним — это то, что слева — плоский [удар], справа — высокий. Эта вариативность достаточно неудобная.

— Проигрываешь сет и брейк. Уже были какие-то мысли, что всё, опять первый круг, что что-то не так?

— Если честно, нет, потому что я правда чувствовал, что хорошо играю (смеётся). Обидно: подавал на первый сет, два плохих отскока, просто из ниоткуда проиграл сет, грубо говоря. На тай-брейке он правда хорошо отыграл, что сказать. Там была парочка сумасшедших розыгрышей.

А во втором сете вроде бы веду 3:0, потом он уходит в туалет, какое-то солнце, то есть какая-то такая непонятная динамика случилась. Бац! Проигрываю 4:3. Вроде бы опять же из ниоткуда. И я такой думаю: ну нет, ну всё-таки надо просто продолжать. Именно энергетику я поднял внутри как раз, чтобы найти интенсивность, энергию, и после этого трибуны тоже очень сильно меня [поддержали]. Я люблю, когда трибуны заводятся, когда энергия есть, атмосфера. Я думаю, это тоже мне придало и уверенности, — сказал Хачанов телеграм-каналу «Гейм Сет Макс».