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Турнир WTA-250 в Руане: результаты игрового дня 15 апреля: кто вылетел, как сыграли россияне, Анна Блинкова, Варвара Грачёва

Турнир WTA-250 в Руане: результаты игрового дня 15 апреля
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15 апреля в Руане (Франция) прошёл второй игровой день грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами. Победители в парах выделены курсивом.

Сетка турнира в Руане

Теннис. Турнир WTA-250 в Руане. Первый круг. Результаты матчей 15 апреля:

  • Александра Крунич (Сербия, Q) — Ольга Данилович (Сербия, 3) — 7:5, 0:6, 3:6;
  • Марго Рувруа (Франция, Q) — Джессика Понше (Франция, LL) — 2:6, 4:6;
  • Луа Буассон (Франция, WC) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:0, 6:3;
  • Линда Фрухвиртова (Чехия, LL) — Анна Блинкова (Россия) — 6:7, 6:4, 7:5;
  • Жаклин Кристиан (Румыния) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:4, 6:3;
  • Камилла Розателло (Италия, Q) — Алисия Паркс (США, 6) — 6:2, 6:3;
  • Мария Саккари (Греция) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 0:6, 6:3, 3:6;
  • Варвара Грачёва (Франция) — Сонай Картал (Великобритания, 8) — 6:0, 6:3.

Действующей победительницей турнира WTA-250 в Руане является американка Слоан Стивенс. В финале прошлого розыгрыша она была сильнее польки Магды Линетт — 6:1, 2:6, 6:2. Грунтовый турнир в Руане пройдёт с 14 по 20 апреля.

Календарь турнира в Руане
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