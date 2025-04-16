Турнир WTA-250 в Руане: результаты игрового дня 15 апреля

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15 апреля в Руане (Франция) прошёл второй игровой день грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир WTA-250 в Руане. Первый круг. Результаты матчей 15 апреля:

Александра Крунич (Сербия, Q) — Ольга Данилович (Сербия, 3) — 7:5, 0:6, 3:6;

(Сербия, 3) — 7:5, 0:6, 3:6; Марго Рувруа (Франция, Q) — Джессика Понше (Франция, LL) — 2:6, 4:6;

(Франция, LL) — 2:6, 4:6; Луа Буассон (Франция, WC) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:0, 6:3;

(Франция, WC) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:0, 6:3; Линда Фрухвиртова (Чехия, LL) — Анна Блинкова (Россия) — 6:7, 6:4, 7:5;

(Чехия, LL) — Анна Блинкова (Россия) — 6:7, 6:4, 7:5; Жаклин Кристиан (Румыния) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:4, 6:3;

(Румыния) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:4, 6:3; Камилла Розателло (Италия, Q) — Алисия Паркс (США, 6) — 6:2, 6:3;

(Италия, Q) — Алисия Паркс (США, 6) — 6:2, 6:3; Мария Саккари (Греция) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 0:6, 6:3, 3:6;

Варвара Грачёва (Франция) — Сонай Картал (Великобритания, 8) — 6:0, 6:3.

Действующей победительницей турнира WTA-250 в Руане является американка Слоан Стивенс. В финале прошлого розыгрыша она была сильнее польки Магды Линетт — 6:1, 2:6, 6:2. Грунтовый турнир в Руане пройдёт с 14 по 20 апреля.

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