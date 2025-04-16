Турнир WTA-500 в Штутгарте: расписание игрового дня 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, в Штутгарте (Германия) пройдут матчи третьего игрового дня на грунтовом турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей дня.

Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте. 1-й/2-й круг (время — московское):

13:30. Мирра Андреева (Россия) — Эрика Андреева (Россия);

18:00. Яна Фетт (Хорватия) — Ига Швёнтек (Польша);

21:00. Элисе Мертенс (Бельгия) — Диана Шнайдер (Россия).

Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не защищает титул.