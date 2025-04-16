Турнир ATP-500 в Барселоне: расписание игрового дня 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, пройдёт третий игровой день на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго круга соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне. 2-й круг. Расписание 16 апреля (время — московское):

12:00. Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Артюр Фис (Франция);

13:30. Хольгер Руне (Дания) — Себастьян Баэс (Аргентина);

17:00. Стефанос Циципас (Греция) — Себастьян Корда (США);

18:30. Хамад Меджедович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия).

Действующий чемпион турнира в Барселоне — норвежец Каспер Рууд. В прошлом году он обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале.