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Турнир АТР-500 в Мюнхене: расписание игрового дня 16 апреля

Турнир АТР-500 в Мюнхене: расписание игрового дня 16 апреля
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Сегодня, 16 апреля, в Мюнхене (Германия) пройдут матчи третьего игрового дня грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч второго круга.

Теннис. Турнир АТР-500 в Мюнхене. 2-й круг. Расписание 16 апреля (время — московское):

  • 12:00. Лучано Дардери (Италия) — Миомир Кецманович (Сербия);
  • 13:30. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Бен Шелтон (США);
  • 15:00. Александр Зверев (Германия) — Даниэль Альтмайер (Германия);
  • 16:30. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Янник Ханфман (Германия).

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.

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