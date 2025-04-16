Турнир АТР-500 в Мюнхене: расписание игрового дня 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, в Мюнхене (Германия) пройдут матчи третьего игрового дня грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч второго круга.

Теннис. Турнир АТР-500 в Мюнхене. 2-й круг. Расписание 16 апреля (время — московское):

12:00. Лучано Дардери (Италия) — Миомир Кецманович (Сербия);

13:30. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Бен Шелтон (США);

15:00. Александр Зверев (Германия) — Даниэль Альтмайер (Германия);

16:30. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Янник Ханфман (Германия).

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.