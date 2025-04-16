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Мирра Андреева — Эрика Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Штутгарте

Мирра Андреева — Эрика Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Штутгарте
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Сегодня, 15 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) состоится матч первого круга, в котором встретятся две россиянки, родные сёстры седьмая ракетка мира Мирра Андреева и Эрика Андреева, занимающая 97-ю строчку рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Эрика Андреева, который начнётся в 13:30 мск.

Штутгарт. 1-й круг
16 апреля 2025, среда. 13:30 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
97
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Эрики. Она выиграла 6:3, 6:1 во втором круге Уханя-2024 (хард), причём там, как и в Штутгарте, попала в основную сетку как лаки-лузер, потерпев поражение в решающем раунде квалификации.

Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина.

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