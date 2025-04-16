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Турнир WTA-250 в Руане: расписание игрового дня 16 апреля

Турнир WTA-250 в Руане: расписание игрового дня 16 апреля
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Сегодня, 16 апреля, в Руане (Франция) состоится третий игровой день грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей.

  • 12:30. Бернарда Пера (США) — Линда Носкова (Чехия, 2)
  • 14:00. Моюка Учижима (Япония, 4) — Камилла Рахимова (Россия)
  • 15:30. Элина Свитолина (Украина, 1) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария)
  • 18:30. Фиона Ферро (Франция) — Джессика Понше (Франция)

Действующей победительницей турнира WTA-250 в Руане является американка Слоан Стивенс. В финале она была сильнее польки Магды Линетт — 6:1, 2:6, 6:2. Грунтовый турнир в Руане пройдёт с 14 по 20 апреля.

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