Турнир WTA-250 в Руане: расписание игрового дня 16 апреля
Сегодня, 16 апреля, в Руане (Франция) состоится третий игровой день грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей.
- 12:30. Бернарда Пера (США) — Линда Носкова (Чехия, 2)
- 14:00. Моюка Учижима (Япония, 4) — Камилла Рахимова (Россия)
- 15:30. Элина Свитолина (Украина, 1) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария)
- 18:30. Фиона Ферро (Франция) — Джессика Понше (Франция)
Действующей победительницей турнира WTA-250 в Руане является американка Слоан Стивенс. В финале она была сильнее польки Магды Линетт — 6:1, 2:6, 6:2. Грунтовый турнир в Руане пройдёт с 14 по 20 апреля.
Материалы по теме
Комментарии